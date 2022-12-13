Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев

Россия готова сотрудничать со всеми странами, которые в этом заинтересованы. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском марафоне "Знание" сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил, что в том случае, если какое-либо государство не хочет взаимодействовать, то Москва не собирается навязываться. Он напомнил, что в России всегда были намерены сотрудничать как в европейцами, так и американцами.
Я вам прямо скажу... если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились.
Фото и видео: марафон "Знание"
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