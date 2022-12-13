Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

Зампред СБ РФ рассказал о военном потенциале страны.

Никакие прогнозы о том, что у России закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, а отечественный оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень работы. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском марафоне "Знание" участникам рассказал заместитель постоянного председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник полагает, что страна может решить любую задачу, включая поставок для военных высокоточного оружия и ствольной артиллерии, других средств поражения противника, специальной техники.

В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что в последние годы власти повышали государственное финансирование оборонного направления экономики, поэтому отрасль сохранила научный, производственный и кадровый потенциал.

Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев.

Фото и видео: марафон "Знание"