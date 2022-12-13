Россия сражается с НАТО, это весьма сложная задача, заявил Медведев

Дмитрий Медведев заметил, что все цели СВО будут выполнены.

Россия сражается не против Вооруженных сил Украины, а с натовским режимом. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском марафоне "Знание" сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник заметил, что перед государством стоит сложная задача, но при этом требуется сделать все необходимое для победы в этом противостоянии. Эксперт выразил уверенность в том, что все поставленные руководством задачи и цели специальной военной операции будут достигнуты и реализованы.

Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев назвал СВО ответом России на бесконечное расширение НАТО.

Фото и видео: марафон "Знание"