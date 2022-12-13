Медведев назвал СВО ответом России на бесконечное расширение НАТО

Проведение российской специальной военной операции является ответом государства на расширение Североатлантического военного альянса, так как противники из НАТО способны видеть исключительно язык силы, а остальное они не хотят ни слышать, ни понимать. Соответствующее заявление в рамках выступления перед участниками всероссийского марафона "Знание" сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США.
Фото и видео: марафон "Знание"
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