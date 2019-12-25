NASA: Байден и Путин обсудят сотрудничество в космосе

Билл Нельсон рассказал об одной из тем, которую американский и российский президенты поднимут в Женеве.

В NASA сообщили, что президенты Джо Байден и Владимир Путин в Женеве 16 июня обсудят сотрудничество в космосе. Такое заявление на международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, проводимой в ханты-Мансийске, сообщил директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон. Специалист выступил по видеосвязи.

Мы можем сотрудничать в космосе даже со странами, с которыми у нас есть разногласия. Лидеры США и России не пройдут мимо этого факта. Мы сотрудничали в космосе, жили и работали вместе в космосе с 1975 года. Билл Нельсон, директор NASA

Эксперт заметил что привел лишь один пример сотрудничества между США и Россией, которое продолжается и по настоящее время. Также он назвал хорошим примером взаимодействие по проекту Международной космической станции.

NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса.

Фото: YouTube/Forbes Breaking News