NASA: Байден и Путин обсудят сотрудничество в космосе

В NASA сообщили, что президенты Джо Байден и Владимир Путин в Женеве 16 июня обсудят сотрудничество в космосе. Такое заявление на международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, проводимой в ханты-Мансийске, сообщил директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон. Специалист выступил по видеосвязи.
Мы можем сотрудничать в космосе даже со странами, с которыми у нас есть разногласия. Лидеры США и России не пройдут мимо этого факта. Мы сотрудничали в космосе, жили и работали вместе в космосе с 1975 года.
Билл Нельсон, директор NASA
Эксперт заметил что привел лишь один пример сотрудничества между США и Россией, которое продолжается и по настоящее время. Также он назвал хорошим примером взаимодействие по проекту Международной космической станции.
NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса.
Фото: YouTube/Forbes Breaking News
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