В Мурино откроют съезд и въезд на КАД

Ранее было запущено движение со стороны Охтинской аллеи.

В четверг, 10 сентября, в Мурино откроются съезд и въезд на внутреннее кольцо КАД. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что 1 сентября были запущены въезды на КАД со стороны Охтинской аллеи.

При этом некоторые ограничения начнут действовать также в ночь на четверг: с 2:00 до 02:15 движение будет ограничено на участке кольцевой дороги между двумя развязками - на пересечениях с проспектом Энгельса и с проспектом Культуры.

Ранее мы рассказали о том, что в результате ДТП на КАД серьезно пострадал ребенок.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области