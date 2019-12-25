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В четверг участок КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры полностью перекроют
Сегодня, 14:45
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himif

В четверг участок КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры полностью перекроют

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Перекрытие дороги займет 15 минут.

В четверг, 10 сентября, один из участков КАД полностью перекроют для движения транспорта. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", дорожные работы затронут участок между развязкой с проспектом Энгельса и развязкой с проспектом Культуры.

Известно, что проезд будет недоступным с 2.00 до 2.15 – рабочие за это время установят металлическую опору для знаков информации автоматизированной системы управления движением. Движение перекроется ради безопасности автомобилистов.

Ранее мы сообщали, что съемки ограничат проезд по набережной Мойки 10 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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