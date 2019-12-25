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Съемки ограничат проезд по набережной Мойки 10 сентября
Сегодня, 13:16
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himif

Съемки ограничат проезд по набережной Мойки 10 сентября

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Движение автомобилей будут приостанавливать не более чем на 15 минут в течение часа.

В четверг, 10 сентября, на нечетной стороне набережной реки Мойки ограничат проезд транспорта. Как сообщили в КРТИ, на участке набережной от Аптекарского переулка до Круглого переулка будут идти киносъемки ООО "Телевизионно-Производственная Компания".

В этот день с полудня до 16.00 движение автомобилей будет приостанавливаться, но не более чем на 15 минут в течение часа.

Ранее мы рассказывали, что на развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют несколько полос.

Фото: pixabay

Теги: ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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