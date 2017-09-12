В Москве прощаются с режиссёром и телеведущим Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания собрала представителей культуры, политики и медиасферы.

В храме Сурб Арутюн (Армянская церковь) в Москве прошла церемония прощания с режиссёром, сценаристом и телеведущим Тиграном Кеосаяном, скончавшимся 26 сентября на 60-м году жизни. Среди пришедших отдать дань уважения — коллеги, друзья и представители творческой интеллигенции.

На церемонии присутствовали Юрий Стоянов, Карен Шахназаров, Фёдор Бондарчук, Филипп Киркоров, Николай Цискаридзе, Стивен Сигал, Мария Захарова, Константин Эрнст и другие известные личности. Венки прислали президент Владимир Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и председатель правительства Михаил Мишустин.

Тигран Кеосаян ушёл из жизни после продолжительной болезни. В январе 2025 года он пережил клиническую смерть и впал в кому. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Режиссёр, сын создателя "Неуловимых мстителей" Эдмонда Кеосаяна, снял такие фильмы, как "Бедная Саша" и "Президент и его внучка", а также вёл программы на федеральных телеканалах. Церемония прошла при большом стечении людей, выразивших поддержку семье покойного — его супруге Маргарите Симоньян и детям.

Фото: RT