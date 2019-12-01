В "Мостотресте" назвали яму на Славянском мосту неопасной для переправы и людей

Асфальт провалился на тротуаре на подходе к мосту.

В петербургском "Мостотресте" заявили, что частично провалившийся асфальт на тротуаре Славянского моста не опасен для конструкции переправы и для пешеходов. Об этом сообщается в пресс-службе предприятия.

Вечером 15 марта местные жители заметили обрушение дорожного покрытия на подходе к Славянскому мосту. Специалисты оперативно оцепили место происшествия и выяснили, что причиной провала стал подмытый грунт, а вода могла набежать из законсервированной теплотрассы неподалеку. В "Мостротресте" отметили, что дренажные колодцы теплотрассы соответствующе ситуации наполнены холодной водой, которая сочится сквозь грунт рядом с мостом.

В предприятии пообещали установить ограждения и деревянный настил для безопасного движения людей. 16 марта специалисты обсудят контроль ликвидации последствий подмыва.

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Фото: пресс-служба "Мостотреста"