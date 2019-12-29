Убежавший в шторм гранитный шар на Воскресенской набережной вернули на место

Второе гранитное украшение успешно переждало непогоду.

Бушевавший в Петербурге 23 и 24 февраля шторм не только повалил деревья и рекламные щиты, но и прогнал с насиженного места гранитный шар на парадном спуске Воскресенской набережной. Массивное украшение откатилось на несколько метров от своего постамента. Утром 27 февраля сотрудники "Мостотреста" вернули беглеца на место, сообщили в пресс-службе предприятия.

Еще 25 февраля специалисты зафиксировали шар на месте побега, чтобы он больше не смещался, а двумя днями позже с помощью лебедок установили его на подготовленный постамент. Отмечается, что гранитный "близнец" шара оказался более стойким и переждал шторм на своем месте.

Ранее мы писали, что "Мостотрест" объявил конкурс на проект капремонта участка Обводного канала.

Фото: пресс-служба "Мостотрест"