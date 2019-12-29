«Мостотрест» объявил конкурс на проект капремонта участка Обводного канала

Работы профинансирует бюджет Петербурга

Санкт-Петербургское ГБУ "Мостотрест" объявило конкурс на разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт участка набережной Обводного канала. Речь идет о ее левой стороне между протокой "Французского ковша" и Атаманским мостом.

За создание проекта "Мостотрест" готов заплатить 16,8 миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок на этот конкурс -19 марта.

Все работы, разумеется, должны быть согласованы, в частности, с комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В информации комитета отмечается, что исторический планировочный каркас этого квартала образуют: набережная Обводного, Измайловский, 7-я Красноармейская и улица Егорова. Среди рекомендаций КГИОП к разработчикам проекта - восстановление утраченных элементов планировочной структуры, линий застройки, исторического озеленения.

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Фото: Википедия