Петербургские депутаты одобрили санитарную рубку деревьев

Несколько новых терминов появятся в законе о зеленых насаждениях.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания на очередном заседании городского парламента одобрили обновление закона о зеленых насаждениях. В документе появятся понятия "рубка ухода", "санитарная рубка" и "аварийные деревья". Законопроект поддержали во втором чтении.

Документ разработал комитет по благоустройству по поручению губернатора Александр Беглов. "Санитарными рубками" назвали процедуру удаления аварийных, больных и сухостойных деревьев, проводимую для улучшения санитарного состоянии городских зеленых насаждений. Под "рубкой ухода" подразумевается специальная процедура, направленная на благоприятный рост деревьев и поддержание их здоровья.

Также депутаты выдвинули предложение проводить уходовую рубку исключительно после экспертизы.

Также депутаты защитили от застройки речной яхт-клуб на Петровской косе.

Фото: БУДЬ В КУРСЕ! Невский район / "ВКонтакте"