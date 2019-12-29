Ранее там хотели строить жилой комплекс.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что речной яхт-клуб на Петровской косе защитили от застройки. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Соответствующий вопрос обсудили Депутаты Законодательного Собрания. Документ с поправками внес спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, что зеленая зона находится северо-западнее дома 7 на Петровской косе недалеко от стадиона "Петровский". Известно, что на этом месте планировали возвести жилой комплекс. Площадь сквера составляет 12,86 га.

Ранее мы рассказывали о том, что речной яхт-клуб на Петровской косе может оказаться в зоне зеленых насаждений.

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