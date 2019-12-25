Комиссия рассмотрела два варианта поправки.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что речной яхт-клуб на Петровской косе может оказаться в зоне зеленых насаждений. Соответствующую поправку рассмотрят на заседании Заксобрания.

Известно, что ведомство рассмотрит сразу два варианта. Один из вариантов предполагает "вырезку" объектов капитального строительства. В этом случае площадь сквера составит бы 5,26 га. Второй — коснется "вызеки" сооружений, которые используются для яхтинга. Таким образом площадь увеличится до 5,045 га.

Отмечается, что в планах администрации клуба — реконструкция нынешних строений, но будут и новые здания.

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