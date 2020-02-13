Родственники композитора написали обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в Петербурге появится улица композитора Василия Соловьева-Седого. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, родственники композитора написали обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова. Планируется, что улица появится вдоль Синопской набережной, от проспекта Бакунина до съезда.

Известно, что соответствующую идею одобрили не только власти Петербурга, но и деятели культуры города.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы попали в тройку любителей литературы о сексе.

Фото:pixabay