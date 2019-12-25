Самой популярной электронной книгой у россиян стал роман Эрики Леонард Джеймс "50 оттенков серого".

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржцы попали в тройку любителей литературы о сексе. Соответствующими данными поделились аналитики книжного сервиса MyBook.

Соответствующее исследование провели специально ко Дню всех влюблённых. Как оказалось, самой любимой электронной книгой жителей города на Неве стал роман Эрики Леонард Джеймс "50 оттенков серого".

По данным аналитиков, с 2012 года книгу прочитали более 200 тысяч человек. Кроме того цитаты из романа копировались и сохранялись порядка 8 тысяч раз.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий.

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