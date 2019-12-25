Перечень ожидаемо возглавила столица Финляндии Хельсинки.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий. Об этом сообщают аналитики компании Lux Express.

Первое место в рейтинге заняла столица Финляндии Хельсинки. За этот город проголосовало 49% петербуржцев. На второе место туристы поставили Турку – 35% голосов. Третью строчку разделили два города —Лаппеенранта и Иматра.

Также горожане отметили в числе интересных городов Финляндии Порвоо, Йоэнсуу, Савонлинну, Оулу, Наантали и Миккели.

Ранее мы сообщали о том, что трамвай-"Стиляга" прокатит влюбленных петербуржцев 14 февраля.

Фото:pixabay