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Петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий
Сегодня, 11:38
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий

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Перечень ожидаемо возглавила столица Финляндии Хельсинки.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий. Об этом сообщают аналитики компании Lux Express. 

Первое место в рейтинге заняла столица Финляндии Хельсинки. За этот город проголосовало 49% петербуржцев. На второе место туристы поставили Турку – 35% голосов. Третью строчку разделили два города —Лаппеенранта и Иматра.

Также горожане отметили в числе интересных городов Финляндии Порвоо, Йоэнсуу, Савонлинну, Оулу, Наантали и Миккели. 

Ранее мы сообщали о том, что трамвай-"Стиляга" прокатит влюбленных петербуржцев 14 февраля.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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