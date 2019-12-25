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Трамвай-"Стиляга" прокатит влюбленных петербуржцев 14 февраля
Сегодня, 11:11
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himif

Трамвай-"Стиляга" прокатит влюбленных петербуржцев 14 февраля

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Проехать на трамвае можно будет по одному билету на двоих.

В День Святого Валентина, 14 февраля, влюбленные петербуржцы могут прокатиться по городу в праздничном трамвае по маршруту "Первый туристический". Перевозчиком в этот день станет реплика ленинградского трамвая по прозвищу "Стиляга" с удобными столиками и сидениям внутри. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".

Отмечается, что проехать в "Стиляге" можно будет по одному билету на двоих. 14 февраля трамвай отработает четыре рейса с Васильевского острова: в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. После Дня влюбленных "Стиляга" уедет отдыхать, а на маршрут снова выйдет привычная "Американка".

Петербуржцы могут обменять счастливые билеты на шоколадные.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"

Теги: горэлектротранс, день влюбленных, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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