Трамвай-"Стиляга" прокатит влюбленных петербуржцев 14 февраля

Проехать на трамвае можно будет по одному билету на двоих.

В День Святого Валентина, 14 февраля, влюбленные петербуржцы могут прокатиться по городу в праздничном трамвае по маршруту "Первый туристический". Перевозчиком в этот день станет реплика ленинградского трамвая по прозвищу "Стиляга" с удобными столиками и сидениям внутри. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".

Отмечается, что проехать в "Стиляге" можно будет по одному билету на двоих. 14 февраля трамвай отработает четыре рейса с Васильевского острова: в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. После Дня влюбленных "Стиляга" уедет отдыхать, а на маршрут снова выйдет привычная "Американка".

Петербуржцы могут обменять счастливые билеты на шоколадные.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"