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В Рыбацком частично обрушился мост через Славянку
Сегодня, 7:56
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Alena_Zinovieva

В Рыбацком частично обрушился мост через Славянку

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Спасатели оперативно оцепили место обвала.

Вечером 15 марта жители Петербурга сообщили о частичном обрушении моста через реку Славянку. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, ЧП произошло неподалеку от поселка Усть-Славянка, со стороны стройки. Отмечается, что асфальт на мосту провалился не на проезжей части, а на пешеходной. Спасатели оперативно оцепили место обвала забором и сигнальными лентами. В результате случившегося никто не пострадал.

В комментариях под постом петербуржцы оставили несколько колких замечаний. "Нет моста – нет пробки", - заявил один. "Чертов коронавирус... Все обрушил", - пошутил другой.

Ранее мы писали, что под Мостом глупости застряла 177-я жертва.

Фото: скриншот / Яндекс. Карты, ВКонтакте / Мамы. Рыбацкое. Усть-Славянка. Металлострой.

Теги: авария, обрушился мост, провал асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 8:42

Блин ну как нет угрозы для проехда ? 

Для прохода тоже не было пока не провалился . 

Просто дело времени ))))

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