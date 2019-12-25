В Рыбацком частично обрушился мост через Славянку

Вечером 15 марта жители Петербурга сообщили о частичном обрушении моста через реку Славянку. В сети появилась фотография с места происшествия.
По словам очевидцев, ЧП произошло неподалеку от поселка Усть-Славянка, со стороны стройки. Отмечается, что асфальт на мосту провалился не на проезжей части, а на пешеходной. Спасатели оперативно оцепили место обвала забором и сигнальными лентами. В результате случившегося никто не пострадал.
В комментариях под постом петербуржцы оставили несколько колких замечаний. "Нет моста – нет пробки", - заявил один. "Чертов коронавирус... Все обрушил", - пошутил другой.
Ранее мы писали, что под Мостом глупости застряла 177-я жертва.
Фото: скриншот / Яндекс. Карты, ВКонтакте / Мамы. Рыбацкое. Усть-Славянка. Металлострой.
Обсуждение ( 0 )
Блин ну как нет угрозы для проехда ?
Для прохода тоже не было пока не провалился .
Просто дело времени ))))