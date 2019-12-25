Под Мостом глупости застряла 177-я жертва

К слову, на мосту висит надпись "Газель не проедет".

Под мостом, который проходит через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, застряла очередная "Газель". По подсчетам пользователей интернета, это уже 177-я жертва конструкции и вторая в этом году. В сети появилась фотография с места событий.

Этот мост, под которым регулярно застревают большегрузы, был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014. На конструкции висит предупреждающая надпись "Газель не проедет". Однако водители высоких транспортных средств не сдаются и упорно продолжают пробовать.

После того как в 2018 году под мостом застряла 150-я "Газель", чиновники предприняли ряд мер по снижению аварийности. После этого ДТП стало заметно меньше. Стоит отметить, что Мостов глупости в Петербурге два. Еще один такой стоит на Южном шоссе. В последнее время под ним застревают гораздо чаще.

Ранее мы писали, что петербургский Мост глупости схватил первую в году жертву.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб