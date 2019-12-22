Петербургский Мост глупости схватил первую в году жертву

Под конструкцией застряла 177-я "ГАЗель".

Местный Мост глупости, знаменитый своими охотничьими способностями на "ГАЗели" и фургоны с невнимательными водителями за рулем, поймал первую в 2020 году жертву. Очевидцы запечатлели попавшую в ловушку конструкции очередную "ГАЗель", машине снесло грузовой короб.

В целом для моста это уже 177-я жертва за все время. Автомобилисты часто не обращают внимание на знак с ограничением по высоте и надеются на удачу, но проскользнуть под мостом еще никакому небольшому грузовику не удавалось.

Ранее мы рассказывали, что автомобиль попал в бетонную ловушку на Пулковском шоссе.

Фото: Виталий Евстратов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"