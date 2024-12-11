В Москву на лечение прилетят два пациента из Сухума

Эдуард Бутба раскрыл подробности рейса из Абхазии.

В российскую столицу обратным рейсом из Сухума на лечение прилетят два пациента. Сопровождать пассажиров будет медик из Чазовского центра. В столичном аэропорту "Внуково" воздушное судно будут встречаться каретами скорой помощи из Центра медицины катастроф России. Чиновники из Абхазии выразили благодарность российскому коллеге из министерства по здравоохранению Михаилу Мурашко за помощь пациентам

Два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. Один пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии. Эдуард Бутба, исполняющий обязанности министра здравоохранения

Напомним, что сегодня в модернизированном аэропорту "Сухум" первый за более чем 30 лет лайнер прибыл из России. Самолет сел на взлетно-посадочной полосе в 12 часов дня 7 февраля. Пассажирами тестового рейса стали абхазские студенты и политический деятель из соседней республики Бадра Гунба.

Рейс из Петербурга в Стамбул отменили из-за непогоды.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Абхазия