В Подмосковье "заминированы" все магазины "Магнит", почты и аэропорты

В Подмосковье проверяются все магазины сети "Магнит" на наличие взрывных устройств.
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что сегодня 13 августа поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в магазинах "Магнит", отделениях почты по Московской области.
Была информация о "минировании" в аэропортах Шереметьево и Жуковском, а также в нескольких районных судах. Накануне из-за "минирования" эвакуировали 8 судов Москвы.
Фото:Pixabay
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