В Подмосковье "заминированы" все магазины "Магнит", почты и аэропорты

Также поступили анонимные сигналы о заложенных взрывных устройствах в нескольких районных судах и самолетах в аэропортах Шереметьево и Жуковском.

В Подмосковье проверяются все магазины сети "Магнит" на наличие взрывных устройств.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что сегодня 13 августа поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в магазинах "Магнит", отделениях почты по Московской области.

Была информация о "минировании" в аэропортах Шереметьево и Жуковском, а также в нескольких районных судах. Накануне из-за "минирования" эвакуировали 8 судов Москвы.

Фото:Pixabay