В Москве вновь "заминировали" 8 судов

Накануне было "заминировано" 7 судов столицы.

В Москве поступили анонимные сообщения о минировании 8 судов.

ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд сообщает, что сегодня в среду, 12 августа, в столице "заминировали" 8 судов. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из зданий эвакуировано несколько сотен человек.

Накануне были "заминированы" 7 столичных судов. Все сообщения оказались ложными. После проверки суды приступили к работе в обычном режиме.

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