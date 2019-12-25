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В Москве вновь "заминировали" 8 судов
Сегодня, 13:11
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MShaffter

В Москве вновь "заминировали" 8 судов

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Накануне было "заминировано" 7 судов столицы.

В Москве поступили анонимные сообщения о минировании 8 судов.

ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд сообщает, что сегодня в среду, 12 августа, в столице "заминировали" 8 судов.  Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из зданий эвакуировано несколько сотен человек. 

Накануне были "заминированы" 7 столичных судов. Все сообщения оказались ложными. После проверки суды приступили к работе в обычном режиме.

Ранее:Суд по делу Ефремова отложен до 18 августа

Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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