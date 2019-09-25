В Москве загорелся пассажирский автобус

Внутри него находились семь человек.

На северо-западе Москвы загорелся пассажирский автобус. Об этом информирует в своем Telegram-канале Госавтоинспекция российской столицы.

Инцидент произошел 12 июля. Сообщается, что возгорание возникло во время движения транспортного средства.

Автобус остановился перед светофором, когда началось возгорание. Автобус сгорел полностью, его уже потушили, на месте работает один пожарный расчет. из сообщения ГАИ

Уточняется, что в момент возгорания внутри автобуса находились семь человек. Всем удалось покинуть транспортное средство беспрепятственно. Пострадавших в результате пожара не выявлено. Причины ЧП устанавливаются.

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