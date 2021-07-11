Появилось видео полыхающего каршеринга на развязке Витебского проспекта и КАД

В воскресенье, 11 июля, на развязке Витебского проспекта и КАД загорелся каршеринг. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, сообщение о пожаре поступило в 11:48. Пожарные через полчаса потушили огонь. Арендованный автомобиль сгорел дотла. Информации о пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло после того, как каршеринг столкнулся с другим автомобилем.
Ранее Piter.tv писал, что в Красносельском районе парочка отдыхала под лучами солнца на проезжей части.
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