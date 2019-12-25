В Москве зафиксировано рекордно низкое число инфицированных коронавирусом

За сутки в Москве коронавирус подтвержден менее чем у 600 человек.

В Москве за сутки коронавирус выявлен у 531 человека, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом столицы. Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля.

Среди новых выявленных случаев:

48,2% — от 18 до 45 лет

28,5% — от 46 до 65 лет

8,8% — от 66 до 79 лет

6,5% — старше 80 лет

8,0% — дети

Все вновь заболевшие и их контакты определены и изолированы.

Сегодня ранее: В Токио зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом за сутки

Фото: pixabay, Оперштаб Москва