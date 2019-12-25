В Москве зафиксировано рекордно низкое число инфицированных коронавирусом

В Москве за сутки коронавирус выявлен у 531 человека, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом столицы. Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля.
Среди новых выявленных случаев:
48,2% — от 18 до 45 лет
28,5% — от 46 до 65 лет
8,8% — от 66 до 79 лет
6,5% — старше 80 лет
8,0% — дети
Все вновь заболевшие и их контакты определены и изолированы.
Сегодня ранее: В Токио зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом за сутки
Фото: pixabay, Оперштаб Москва
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