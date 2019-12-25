Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Всего за сутки выявлено чуть менее 6,5 тысяч вновь инфицированных коронавирусом. У 24% вирус протекает бессимптомно.

В России коронавирус за сутки выявлен во всех субъектах страны.

ИЦК сообщает, что на утро 16 июля в России подтвержден коронавирус еще у 6 428 в 85 регионах, из них у 1 549 человек (24,1%) заболевание протекает бессимптомно без клинических проявлений.

Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в

1. г.Москва 0,2%

2. Московская область 0,3%

3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ 0,4%

4. Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан 0,6%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 531

2. Свердловская область 349

3. Санкт-Петербург 256

4. Ханты-Мансийский АО 252

5. Нижегородская область 221

6. Алтайский край 215

7. Иркутская область 196

8. Ямало-Ненецкий АО 187

9. Мурманская область 183

10. Московская область 174

11. Красноярский край 131

12. Челябинская область 125

13. Архангельская область 122

14. Новосибирская область 120

15. Омская область 117

16. Хабаровский край 117

17. Воронежская область 112

18. Оренбургская область 111

19. Ульяновская область 111

20. Ставропольский край 102

21. Ростовская область 98

22. Саратовская область 95

23. Волгоградская область 91

24. Томская область 89

25. Пермский край 87

26. Тюменская область 81

27. Приморский край 69

28. Краснодарский край 67

29. Ивановская область 61

30. Сахалинская область 60

31. Республика Саха (Якутия) 58

32. Тульская область 57

33. Республика Башкортостан 57

34. Чувашская Республика 57

35. Кировская область 57

36. Самарская область 57

37. Республика Калмыкия 55

38. Курганская область 55

39. Республика Коми 53

40. Смоленская область 50

41. Кемеровская область 49

42. Белгородская область 48

43. Ленинградская область 47

44. Орловская область 45

45. Республика Дагестан 45

46. Республика Тыва 45

47. Ярославская область 44

48. Амурская область 44

49. Владимирская область 43

50. Удмуртская Республика 43

51. Брянская область 41

52. Республика Бурятия 41

53. Тамбовская область 40

54. Кабардино-Балкарская Республика 40

55. Калужская область 39

56. Пензенская область 39

57. Рязанская область 38

58. Республика Мордовия 38

59. Псковская область 36

60. Камчатский край 36

61. Забайкальский край 35

62. Республика Хакасия 34

63. Республика Татарстан 33

64. Астраханская область 32

65. Курская область 31

66. Липецкая область 31

67. Тверская область 30

68. Вологодская область 30

69. Республика Марий Эл 29

70. Карачаево-Черкесская Республика 25

71. Магаданская область 24

72. Республика Ингушетия 22

73. Новгородская область 20

74. Республика Адыгея 17

75. Костромская область 16

76. Республика Северная Осетия 16

77. Чеченская Республика 15

78. Республика Алтай 15

79. Калининградская область 14

80. Республика Карелия 13

81. Республика Крым 11

82. Еврейская АО 4

83. г.Севастополь 2

84. Ненецкий автономный округ 1

85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 531 692 человека (за сутки +8 443). Умерли 11 937 человек (за сутки +167).

Ранее: Данные по коронавирусу на 15 июля

Фото: pixabay