Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за сутки выявлено 6 422 новых случая заражения COVID-19.

В России за сутки выявлено чуть менее 6,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро 15 июля в России подтверждено еще 6 422 новых случаев заражения COVID-19. Из них у 1 708 человек, это 26,6%, вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 628

2. Санкт-Петербург 264

3. Свердловская область 263

4. Ханты-Мансийский АО 251

5. Алтайский край 246

6. Нижегородская область 229

7. Ямало-Ненецкий АО 202

8. Иркутская область 190

9. Мурманская область 187

10. Московская область 173

11. Красноярский край 133

12. Челябинская область 132

13. Архангельская область 119

14. Воронежская область 115

15. Ульяновская область 110

16. Оренбургская область 108

17. Омская область 105

18. Новосибирская область 103

19. Хабаровский край 98

20. Ростовская область 97

21. Волгоградская область 93

22. Саратовская область 92

23. Ставропольский край 91

24. Тюменская область 82

25. Пермский край 75

26. Республика Саха (Якутия) 72

27. Краснодарский край 65

28. Республика Башкортостан 63

29. Ивановская область 62

30. Приморский край 62

31. Томская область 61

32. Сахалинская область 61

33. Тульская область 59

34. Самарская область 59

35. Чувашская Республика 58

36. Смоленская область 57

37. Кировская область 56

38. Курганская область 56

39. Республика Коми 50

40. Ленинградская область 47

41. Республика Тыва 47

42. Удмуртская Республика 46

43. Кемеровская область 46

44. Калужская область 45

45. Республика Карелия 45

46. Белгородская область 44

47. Брянская область 44

48. Владимирская область 42

49. Республика Дагестан 42

50. Амурская область 42

51. Камчатский край 42

52. Тамбовская область 41

53. Кабардино-Балкарская Республика 41

54. Пензенская область 41

55. Орловская область 40

56. Ярославская область 40

57. Забайкальский край 39

58. Республика Калмыкия 38

59. Республика Мордовия 37

60. Астраханская область 36

61. Рязанская область 35

62. Республика Хакасия 35

63. Псковская область 34

64. Курская область 33

65. Липецкая область 32

66. Республика Татарстан 32

67. Республика Бурятия 32

68. Тверская область 29

69. Вологодская область 28

70. Республика Алтай 28

71. Республика Марий Эл 27

72. Карачаево-Черкесская Республика 25

73. Костромская область 23

74. Новгородская область 19

75. Республика Адыгея 16

76. Республика Ингушетия 16

77. Республика Северная Осетия 16

78. Калининградская область 12

79. Чеченская Республика 12

80. Республика Крым 11

81. Магаданская область 6

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 3

84. Чукотский АО 1

85. г. Севастополь 1



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 746 369 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 523 249 человек (за сутки +10 424). Скончались за весь период 11 770 человек (за сутки +156).

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Фото:pixabay