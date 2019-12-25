Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Всего в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 175 человек с коронавирусом, выздоровели 8 804 пациента.

В России в 83 регионах за сутки выявлено чуть более 6,2 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19.

ИЦК сообщает, что на утро вторника 14 июля в России зафиксировано 6 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 24,5%, это 1 531 человек, вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 613

2. Санкт-Петербург 281

3. Ханты-Мансийский АО 268

4. Свердловская область 245

5. Алтайский край 238

6. Ямало-Ненецкий АО 211

7. Московская область 198

8. Иркутская область 198

9. Нижегородская область 193

10. Мурманская область 182

11. Челябинская область 132

12. Архангельская область 129

13. Красноярский край 128

14. Новосибирская область 119

15. Воронежская область 117

16. Ульяновская область 110

17. Оренбургская область 108

18. Хабаровский край 107

19. Ростовская область 99

20. Саратовская область 93

21. Омская область 93

22. Волгоградская область 85

23. Тюменская область 84

24. Томская область 71

25. Пермский край 69

26. Самарская область 65

27. Ивановская область 64

28. Ставропольский край 64

29. Сахалинская область 64

30. Краснодарский край 62

31. Тульская область 61

32. Республика Саха (Якутия) 60

33. Республика Коми 58

34. Курганская область 58

35. Приморский край 56

36. Чувашская Республика 54

37. Белгородская область 51

38. Кемеровская область 50

39. Смоленская область 47

40. Республика Башкортостан 47

41. Ленинградская область 46

42. Республика Дагестан 46

43. Республика Тыва 46

44. Брянская область 45

45. Забайкальский край 45

46. Владимирская область 44

47. Орловская область 44

48. Кировская область 44

49. Удмуртская Республика 42

50. Амурская область 42

51. Калужская область 41

52. Ярославская область 41

53. Кабардино-Балкарская Республика 41

54. Республика Хакасия 41

55. Камчатский край 41

56. Тамбовская область 40

57. Рязанская область 37

58. Республика Мордовия 36

59. Курская область 35

60. Пензенская область 35

61. Республика Бурятия 35

62. Астраханская область 34

63. Липецкая область 32

64. Республика Татарстан 32

65. Тверская область 29

66. Вологодская область 29

67. Республика Марий Эл 28

68. Карачаево-Черкесская Республика 19

69. Новгородская область 18

70. Республика Адыгея 17

71. Республика Северная Осетия 15

72. Магаданская область 13

73. Псковская область 12

74. Республика Алтай 12

75. Республика Ингушетия 10

76. Республика Карелия 9

77. Калининградская область 9

78. Чеченская Республика 9

79. Костромская область 8

80. Республика Крым 7

81. Еврейская АО 5

82. Ненецкий автономный округ 1

83. г. Севастополь 1

Таким образом, с начала эпидемии в РФ выявлено 739 947 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 512 825 человек (за сутки + 8 804), скончались от осложнений коронавируса 11 614 человек (за сутки +175).

Ранее: Данные по коронавирусу в России на 13 июля.

Фото: pixabay