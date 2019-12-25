В Москве за сутки выздоровели более 1000 человек с коронавирусом

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165 966.

В Москве от коронавируса выздоровели чуть более 1000 человек за истекшие сутки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сегодня утром, 14 июля, сообщила, что в столице от коронавируса вылечились 1 012 человек, а общее количество выздоровевших с начала эпидемии равняется 165 966 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1012 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165966 Анастасия Ракова, Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Всех, кто вылечился от COVIDа приглашают для сдачи плазмы крови, которая необходима для лечения пациентов с тяжелым течением болезни.

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Фото: Piter.TV