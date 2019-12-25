В июне в Москве коронавирус стал причиной смерти или сопутствующим заболеванием для 3 408 человек.

Смертность в Москве в июне увеличилась на 41% к прошлому году, однако сократилась на 35% по отношению к маю 2020 года. Информация об этом появилась на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что в июне в Москве коронавирус стал причиной смерти или сопутствующим заболеванием для 3 408 человек. При этом общая смертность за июнь 2020 года выше средней за год на 3 687 случаев. На сайте указано, что 92% избыточной смертности связаны с COVID-19. За минувший месяц новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти для 1 605 человек, 1 803 граждан умерли от других причин, однако их тест на коронавирус был положительным.

Ранее мы писали, что в России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих.