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В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

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Иностранцев обяжут предоставлять справку с отрицательным тестом на Covid-19.

Главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих в страну. Правило вступает в силу с 15 июля. 

Согласно новым правилам въезжающим в РФ иностранным гражданам нужно предоставить справку на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный тест на коронавирус. Анализы должны сдавать  за три дня до прибытия в Россию.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 733 699 случаев заражения инфекцией, 504 021 человек выздоровели, 11 439 скончались.

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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