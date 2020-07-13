В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Иностранцев обяжут предоставлять справку с отрицательным тестом на Covid-19.

Главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих в страну. Правило вступает в силу с 15 июля.

Согласно новым правилам въезжающим в РФ иностранным гражданам нужно предоставить справку на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный тест на коронавирус. Анализы должны сдавать за три дня до прибытия в Россию.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 733 699 случаев заражения инфекцией, 504 021 человек выздоровели, 11 439 скончались.

Видео: kremlin.ru