Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки официально подтверждено около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса.

В России за сутки подтверждено чуть больше 6,5 тысяч новых случаев COVID-19.

ИЦК сообщает, что за сутки на утро 13 июля в России официально подтверждено еще 6 537 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Из них у 1 674, это 25,6%, вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 672

2. Санкт-Петербург 291

3. Ханты-Мансийский АО 270

4. Алтайский край 235

5. Свердловская область 218

6. Нижегородская область 212

7. Ямало-Ненецкий АО 205

8. Иркутская область 203

9. Московская область 196

10. Мурманская область 179

11. Архангельская область 134

12. Челябинская область 132

13. Красноярский край 128

14. Хабаровский край 121

15. Воронежская область 119

16. Новосибирская область 112

17. Ульяновская область 111

18. Оренбургская область 102

19. Ростовская область 97

20. Омская область 95

21. Саратовская область 89

22. Волгоградская область 88

23. Тюменская область 85

24. Ставропольский край 75

25. Самарская область 72

26. Пермский край 71

27. Тульская область 68

28. Томская область 67

29. Сахалинская область 67

30. Ивановская область 64

31. Краснодарский край 64

32. Курганская область 64

33. Республика Коми 59

34. Чувашская Республика 56

35. Кировская область 54

36. Приморский край 54

37. Кемеровская область 51

38. Орловская область 49

39. Белгородская область 48

40. Калужская область 48

41. Брянская область 47

42. Ленинградская область 47

43. Республика Дагестан 46

44. Республика Башкортостан 46

45. Республика Горный Алтай 46

46. Амурская область 46

47. Владимирская область 45

48. Удмуртская Республика 45

49. Республика Хакасия 45

50. Забайкальский край 45

51. Республика Саха (Якутия) 45

52. Камчатский край 44

53. Кабардино-Балкарская Республика 42

54. Тамбовская область 41

55. Республика Тыва 40

56. Смоленская область 39

57. Ярославская область 39

58. Рязанская область 38

59. Новгородская область 37

60. Республика Мордовия 36

61. Республика Бурятия 36

62. Ненецкий автономный округ 35

63. Пензенская область 35

64. Липецкая область 33

65. Республика Калмыкия 33

66. Астраханская область 33

67. Курская область 32

68. Республика Татарстан 32

69. Тверская область 31

70. Псковская область 31

71. Республика Марий Эл 29

72. Вологодская область 27

73. Карачаево-Черкесская Республика 21

74. Магаданская область 17

75. Республика Адыгея 16

76. Республика Ингушетия 16

77. Республика Северная Осетия 16

78. Республика Крым 16

79. Республика Карелия 15

80. Калининградская область 12

81. Костромская область 11

82. Чеченская Республика 10

83. г. Севастополь 10

84. Еврейская АО 6

Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в России выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 504 021 человек (за сутки +2 960). Скончались 11 439 человек (за сутки +104).

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Фото: pixabay.com