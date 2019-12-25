В Москве за сутки еще почти 400 человек вылечились от коронавируса

За весь период в столице выздоровели почти 165 тысяч человек с коронавирусом.

За сутки в Москве 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В понедельник утром, 13 июля, Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о 394 пациентах, которые вылечились от коронавируса. Таким образом, нарастающим итогом в столице выздоровели почти 165 тысяч пациентов с подтвержденным COVID – 19.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164954.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития

Выздоровевшим людям предлагается сдать плазму крови, которая нужна для лечения больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

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Фото:Piter.TV