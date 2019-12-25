В Бурятии на съемках клипа произошло массовое заражение коронавирусом

Из 18 человек у 8 уже подтвержден коронавирус.

В Бурятии во время съемок клипа произошло массовое заражение коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Роспотребнадзора сообщает, что во время съемок музыкального клипа, который снимал бурятский режиссер, произошло массовое заражение коронавирусом. Изначально вирус выявили у одного человека, затем еще у 7 человек из данной группы. Всего на съемках клипа принимали участие 18 человек. Они все, и их контакты отправлены на самоизоляцию.

На утро 16 июля в регионе подтверждено 3 566 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 44 человека. За время пандемии вылечились 2 717 человек, умерли 34.

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Фото:Piter.TV