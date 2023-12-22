В Москве задержаны четверо подозреваемых в 39 мошенничествах при получении страховых выплат

Полиция задержала банду, которая нанесла ущерб в размере пяти млн рублей.

На территории российской столицы правоохранительными органами задержаны четверо подозреваемых в 39 криминальных эпизодах с мошенничеством, произошедших при получении страховых выплат. В региональной пресс-службе полиции уточнили, что злоумышленниками стали четверо подозреваемых. Двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 32 лет, имея полисы ОСАГО и используя арендованные автомобили, инсценировали в городе дорожные аварии. Они оформляли по ним поддельные документы и обращались в страховые компании за возмещением якобы причинённого материального ущерба. В целях конспирации для перечисления денежных средств фигурантами расследования указывались расчётные счета третьих лиц.

В ходе обысков по местам проживания сообщников были изъяты банковские карты и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также незарегистрированное оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизу. пресс-служба МВД РФ по Москве

Оперативники установили, что предварительный ущерб по задокументированным фактам противоправной деятельности составляет свыше пяти миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Фигуранты оставлены на свободе под подпиской о невыезде

Кредитные мошенники, похитившие у двух банков около миллиона рублей, задержаны в Петербурге.

Фото и видео: МВД медиа