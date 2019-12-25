Мария Алехина и Рита Флорес находятся в полицейском участке.

В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал адвокат Дмитрий Захватов. Он уточнил, что вместе с активистками был также рэпер Самариддин Раджабов. Мужчину ранее судили по делу о беспорядках в Москве летом 2019 года.

Задержали Алехину и Флорес, с ними также был Самариддин Раджабов и ещё один активист. Я еду в ОВД "Якиманка", пока причина задержания не ясна Дмитрий Захватов, адвокат Pussy Riot

В правоохранительных органах СМИ уточнили, что участницы Pussy Riot пойманы на выходе из столичного кафе в центре города. В полиции заметили, что Алехину и Флорес привезли в участок в кокошниках. Ранее активисток задерживали в начале ноября. В их отношении были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.

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Фото: Piter.tv