Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ, Минкульте и администрации президента

Они вспомнили цитату главы государства о том, что "Радуга — это солнце после дождя".

Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ, Минкульте, Верховном суде, ОВД Басманном и администрации президента в рамках акции против государственной гомофобии. Об этом пишет "Медиазона".

Участники группы обратились к президенту России, который сегодня отмечает свой 68-й день рождения.

Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы — дарим всем. Pussy Riot

Они вспомнили цитату главы государства о том, что "Радуга — это солнце после дождя". Себя же они назвали теми, кто делает всё, чтобы это солнце, наконец, появилось.

Pussy Riot требует расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в республике Чечня, а также прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу. Ещё одно требование - легализовать однополые партнерства, а также отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее мы писали об акции, в рамках которой на Красную площадь в Москве 1 июля вышли восемь активистов, которые выложили своими телами число 2036. Это год, до которого Владимир Путин может быть президентом в случае принятия поправок в Конституцию России, одна из которых "обнуляет" президентские сроки нынешнего главы государства.

Фото: Pussy Riot