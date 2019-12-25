На Красной площади задержаны активисты, выложившие телами число 2036

О применении насилия в отношении задержанных сами активисты и рассказали в соцсетях.

На Красную площадь в Москве 1 июля вышли восемь активистов, которые выложили своими телами число 2036. Это год, до которого Владимир Путин может быть президентом в случае принятия поправок в Конституцию России, одна из которых "обнуляет" президентские сроки нынешнего главы государства.

Акция стала отсылкой к перфомансу 1991 года от участников арт-группы Э.Т.И. Они выложили своими телами на Красной площади слово, обозначающее мужской половой орган. Акцию посвятили принятию закона "О нравственности", запрещающего ругаться матом в общественных местах. За это вводилось наказание до 15 суток ареста.

После задержания депутатов от Басманного района столицы Люси Штейн и Виктора Котова, участников группы Pussy Riot Александра Софеева и Ники Никульшиной и активистов Марии Безверхой, Гоши Кожевникова, Лизы Самойловой и Марии Тимофеевой они опубликовали в соцсетях видео, на котором в ОВД "Китай-город" полицейский попытался придушить Виктора Котова. Фотографию разместила на своей странцие в Instagram Никульшина. На фото видно, что полицейский сдавливает Котову шею и прижимает его к лавке, указала "Медиазона".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовала протестная акция "Стоп поправки". Собралось несколько десятков человек.

Фото: Instagram / @prtorezvey