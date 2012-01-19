В СК РФ рассказали подробности о расследовании.

В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики". Об этом на официальном YouTube-канале рассказали представители Следственного комитета России. Старший помощник регионального управления Юлия Иванова объяснила, что подозреваемыми стали граждане 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Они применили физическую силу в отношении пассажиров в вагоне подъемного состава.

Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Юлия Иванова, представитель СК РФ по Москве

Напомним, что инцидент зафиксирован на столичной линии метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии вечером 12 октября. Очевидцы рассказали, что в вагоне поезда между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики" четверо агрессивных мужчин начали приставать к женщине. За пассажирку заступился потерпевший. После этого злоумышленники перекинули свое внимание на него. Однако за пассажира вступились другие граждане. В результате на следующей станции дебоширы были переданы в руки полиции. Им выписали протоколы по администативной статье за мелкое хулиганство. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться в произошедшем.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

