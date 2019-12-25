Глава СК потребовал доклад о конфликте между пассажирами в метро Москвы

Александра Бастрыкин обратил внимание на конфликт между пассажирами в вагоне поезда на станции "Текстильщики".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об обстоятельствах инцидента в московском метро, видео с которым появилось накануне в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На обнародованных кадрах показано, как несколько кавказцев начали проявлять агрессию в отношении девушки, находящейся в вагоне. За нее вступился другой пассажир, вследствие чего началась словесная перепалка. Позже на ситуацию обратили внимание остальные люди. Зачинщиков удалось высадить из поезда на станции "Текстильщики".

Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по Москве представить оперативный доклад по ситуации. из сообщения пресс-службы СКР

Ранее Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалева, который заступился за девушку в московском метро. Данный инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Ковалева жестоко избили трое дагестанцев, после чего скрылись с места происшествия. Позже их арестовали и возбудили в отношении злоумышленников уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти.

Фото: СК России