Бастрыкин наградил медалью заступившегося за девушку пассажира метро

Роман Ковалев награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалева, который заступился за девушку в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Церемония награждения состоялась в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, в которой в настоящее время Ковалев проходит лечение.

От всей души вручаю Вам награду. Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин. Александр Бастрыкин, глава СКР

Напомним, инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое приезжих с Северного Кавказа вели себя агрессивно в отношении находящихся в вагоне. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который затупился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Нападавших задержали при выходе из метро. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Все трое арестованы.

Ранее в Казахстане женщина разбилась насмерть при прыжке с "тарзанки".

Фото: СК России