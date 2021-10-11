В Казахстане женщина разбилась насмерть при прыжке с "тарзанки"

Аттракцион был организован на крыше девятиэтажного отеля.

В Казахстане женщина прыгнула с крыши с тарзанки и разбилась насмерть. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник в управлении здравоохранения региона.

Инцидент произошел 10 октября в городе Караганда. Экстремальный аттракцион организовали на крыше девятиэтажного отеля. Высота прыжка составляла 25 метров. По неустановленной причине одной из клиенток, 33-летней женщине, пристегнули длинный трос, длина которого оказалась больше высоты здания. Вследствие этого, после прыжка она ударилась о бетонную конструкцию на земле.

Врачи в медицинском учреждении диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, внутримозговую гематому, отек головного мозга и сильный травматический шок. Состояние женщины оценивалось как крайне тяжелое. Ей была проведена операция, однако она не выжила.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Ранее в Иркутской области четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом.

Видео: ВК/Газета "Новый Вестник"