Четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом под Иркутском

Прокуратура проверит факт соблюдения закона о пассажирских перевозках.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Иркутской области пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла на трассе "Байкал" утром 11 октября. Столкнулись автобус, который перевозил 15 туристов, большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в медицинское учреждение

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура проверит факт соблюдения закона о пассажирских перевозках.

Ранее московские следователи возбудили дело по факту гибели женщины под колесами электробуса.

Видео: МВД России