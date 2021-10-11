Четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом под Иркутском

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Иркутской области пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла на трассе "Байкал" утром 11 октября. Столкнулись автобус, который перевозил 15 туристов, большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в медицинское учреждение
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура проверит факт соблюдения закона о пассажирских перевозках.
Ранее московские следователи возбудили дело по факту гибели женщины под колесами электробуса.
Видео: МВД России
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