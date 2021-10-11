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Четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом под Иркутском

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Прокуратура проверит факт соблюдения закона о пассажирских перевозках.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Иркутской области пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла на трассе "Байкал" утром 11 октября. Столкнулись автобус, который перевозил 15 туристов, большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в медицинское учреждение

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура проверит факт соблюдения закона о пассажирских перевозках.

Ранее московские следователи возбудили дело по факту гибели женщины под колесами электробуса.

Видео: МВД России

Теги: автобус с туристами дтп, иркутская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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