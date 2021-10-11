СК возбудил дело по факту наезда электробуса на женщину в Москве

Московские следователи возбудили дело по факту гибели женщины под колесами электробуса. Об этом информирует пресс-служба столичного ГСУ СКР.
Инцидент произошел 10 октября неподалеку от Киевского вокзала. В ходе словесного конфликта мужчина ударил женщину, после чего она упала на автомобильную дорогу и попала под колеса электробуса. От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась.
Подозреваемый был задержан и допрошен следователями.
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Видео: Telegram/Baza
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