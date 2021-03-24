Подозреваемые хотели отклониться от уплаты более 16 млн рублей.

В Москве задержали руководителей логистической компании за неуплату таможенных платежей. Об этом журналистам рассказала официальный представитель управления СК на транспорте Елена Марковская. По данным чиновницы, подозреваемые хотели уклониться от уплаты более 16 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), задержаны руководители крупной логистической компании и их подельники. Елена Марковская

Следственные органы полагают, что с июля по декабрь 2018 года фигуранты расследования осуществляли поставки товаров из Китая. При этом они могли поставить недостоверные сведения в таможенную службу об участниках внешнеэкономических сделок и стоимости товаров. По местам проживания задержанных лиц и на их рабочих местах проведены обыски. Сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Вторая пострадавшая в ДТП на севере Москвы умерла в больнице.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России