Разыскивается водитель, совершивший наезд на пешеходов.

Вторая пострадавшая в ДТП на севере Москвы умерла в больнице. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители управления региональной Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что накануне вечером Mercedes совершил наезд на пешеходов на севере столицы.

По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП. представители ГИБДД по Москве

Напомним, что трагедия зафиксирована 22 марта на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы. После столкновения автомобиля с припаркованным транспортным средством "Мерседес" выехал на тротуар. Там он сбил двух человек. Обе пострадавшие были госпитализированы. Позже медики сообщили, что одна из поступивших пациенток скончалась от травм.

В настоящее время разыскивается водитель, совершивший наезд на пешеходов. Он скрылся с места аварии. Предположительно, подозреваемым является 25-летний Хусен Сомон.

В ходе погони сотрудники ГИБДД выстрелили в водителя.

Видео: Telegram/LifeShot