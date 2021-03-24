Вторая пострадавшая в ДТП на севере Москвы умерла в больнице. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители управления региональной Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что накануне вечером Mercedes совершил наезд на пешеходов на севере столицы.
По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП.
представители ГИБДД по Москве
Напомним, что трагедия зафиксирована 22 марта на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы. После столкновения автомобиля с припаркованным транспортным средством "Мерседес" выехал на тротуар. Там он сбил двух человек. Обе пострадавшие были госпитализированы. Позже медики сообщили, что одна из поступивших пациенток скончалась от травм.
В настоящее время разыскивается водитель, совершивший наезд на пешеходов. Он скрылся с места аварии. Предположительно, подозреваемым является 25-летний Хусен Сомон.
В ходе погони сотрудники ГИБДД выстрелили в водителя.
Видео: Telegram/LifeShot
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