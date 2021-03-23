В управлении ГИБДД проведен обыск.

Инспектора ГИБДД в Дзержинске заподозрили в оформлении фиктивных ДТП. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Нижегородской области. В надзорном ведомстве уточнили, что в управлении утром 23 марта проведен обыск. В отношении ряда сотрудников возбуждены уголовные дела по нескольким частям статьи 159 УК РФ. Представителей правоохранительных органов подозревают в покушении на мошенничество в сфере страхования. Предположительно инспекторы пользовались служебным положением.

Установлено, что 11 мая минувшего года дзержинский инспектор ДПС от своего имени составил подложные документы о совершенном ДТП с участием трех автомобилей, установочные данные о которых и об их владельцах он получил от подельников. пресс-служба СК РФ по региону

Следователи добавили, что в официальные документы задержанный внес сведения об автомобильной аварии трех машин (Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz), виновником которой якобы был водитель Lada X-Ray. Эти сведения в СК считают несоответствующими действительности. После решения ГИБДД подозреваемые в незаконном приобретении права на страховое возмещение обратились в суд с иском к РСА. Они попросили признать ущерб на сумму 400 тысяч рублей. Инстанция вынесла положительное решение об исковом требовании, однако оно еще не вступило в законную силу.

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